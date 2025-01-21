Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı kapsamlı yol yenileme çalışmalarıyla modern ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda önemli adımlar atıyor. 9 ayda 35 bin metrekarelik alan yenilendi, maliyetler düşürüldü ve hizmet kalitesi artırıldı.

Modern sokaklar için yoğun çalışma

Karşıyaka Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, ilçe genelinde tahrip olmuş yolları belirleyerek kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen taleplere de hızla yanıt veren ekipler, asfalt serim, yama, kilit parke, star parke, beton ve engelli taşı onarımını 35 bin metrekarelik alanda tamamladı. Ayrıca, sokak düzenlemelerinde 515 adet duba montajı ve tamiratı yapıldı.

Şantiye tesislerinde üretimle tasarruf

Karşıyaka Belediyesi, yol yenileme çalışmalarında kullanılan malzemelerin büyük kısmını Örnekköy Şantiyesi’nde üreterek maliyetleri minimize etti. Nisan ayından bu yana: 6.030 metrekare kilit parke, 1.190 metrekare star parke, 8.390 adet çim bordür, 160 metreküp beton üretilerek projelerde kullanıldı. Bu üretim, hem maliyetleri düşürdü hem de hızlı ve kaliteli hizmet sunulmasını sağladı.

“Sorunsuz sokaklar için çalışıyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yollarımızı daha konforlu ve düzenli hale getirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Üreten belediyecilik anlayışımızla kendi tesislerimizde ürettiğimiz malzemelerle tasarruf sağlarken, ihtiyaçlara en hızlı şekilde yanıt veriyoruz. Karşıyaka’yı daha çağdaş ve yaşanabilir bir kent yapmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”