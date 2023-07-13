Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda düzenlenecek kongreye katılmak isteyen üyelerin aidat borçlarını kulübün yönetim merkezinin bulunduğu Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne giderek yatırmaları istendi. Daha önceki yıllarda aidat borçlarını kongre salonu girişinde ödeyebilen üyeler karara tepki gösterirken, yönetim ise salon girişindeki yoğunluğu önleme amacıyla bu kararın alındığını açıkladı. Başkanlığa adaylığını açıklayıp yönetime seçim kararı alma çağrısı yapan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, camiadan tepki gören yönetimin kongreye katılımın az olmasını sağlamak için kulüp üyelerine aidat çilesi yaşattığını, mesai saatinde merkeze uzak olan tesislere gitmeye zorladığını savunarak kararın gözden geçirilmesini istedi.



Karşıyaka Sevdalıları Platformu adına konuşan İlker Ergüllü, "Karşıyaka'nın bugüne kadar gerçekleştirilen tüm mali genel kurulları Karşıyaka Nikah Salonu’nda gerçekleştirilmiş, üyeler de genel kurul öncesi aidatlarını yine burada yatırarak kongreye girmişlerdir. Bugün ne oldu da kulüp üyeleri kongreye girebilmek için Çiğli’de bulunan Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gidip üye aidatını yatırmak zorunda bırakılıyor? Bugüne kadar gelen düzen bugün neden değiştiriliyor? Amaç işleri kolaylaştırıp daha fazla katılımla daha çoğulcu bir noktaya varılmasını sağlamaksa eski düzenin geri getirilmesi gerekiyor. Yok eğer amaç işleri zora koşup daha az üyenin gelmesini istemekse lütfen bunu bize bir yetkili çıksın ve gerekçelerini izah etsin. Tesisler Karşıyaka Nikah Salonu’na çok uzak. Ulaşım yok, üyelerimiz çalışıyor. Aidatsız kongreye katılım olamayacağına göre yine bugüne kadar olduğu gibi 18 Temmuz’da da geleneğimizin aynı şekilde sürdürülerek üyelik tahsilatlarının Nikah Salonu'nda yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

YÖNETİM: YOĞUNLUĞU ÖNLEME AMACIYLA



Karşıyaka'da yönetim ise üye aidatlarının kongre salonu girişi yerine kulüp tesislerinde yatırılması kararının salon önündeki yoğunluğu önleme amacıyla alındığını açıkladı. Yeşil-kırmızılılarda son mali kongrede de aidatların kongre salonunda değil, kulüpte tahsil edildiği belirtildi. Bu konudaki kararın sicil kuruluyla alındığı bildirildi. Karşıyaka'da yıllık üye aidatı 300 lira olarak belirlenirken, bu yıl ve önceki yıllardan aidat borcu bulunan kulüp üyeleri kongrelere katılamıyor.



KRİPTO PARA AÇILDI



Karşıyaka'da geçen hafta açılışının ertelenmesi tartışma yaratan kulübün çıkardığı ikinci kripto para işlem görmeye başladı.

Özel bir kripto para borsasında listelenen coin alım-satıma açılırken, kulüpten alacaklarını bu ürünle tahsil eden futbolcu, basketbolcu ve voleybolcuların çoğu ellerindeki coinlerin ilk etabını sattı. Açılıştan sonra yükselen coinin daha sonra düşüşe geçtiği, ardından yoğunluk nedeniyle sistemin kilitlenip uzun süre alım-satım işlemi yapılmadığı öğrenildi. Kripto paranın ilk etapta 28 Haziran olarak açıklanan satışa açılma tarihi ardından 12 Temmuz'a ertelenmişti.



