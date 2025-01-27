TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve yarışını sürdüren Karşıyaka'da sağ kanat oyuncusu Ali Sinan Gayla, son iki maçtaki etkileyici performansıyla teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın gözüne girmeyi başardı. İkinci yarının ilk iki haftasında yedek kulübesinden oyuna dahil olan deneyimli futbolcu, sahada sergilediği performansla takımının kazandığı 6 puana önemli katkılar sağladı. Ligin ikinci devresine Kırşehir FSK deplasmanında başlayan Karşıyaka, rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti. Bu mücadelede 25. dakikada sakatlanan Erdal'ın yerine oyuna giren Ali Sinan, ikinci yarıda İshak ve Bedirhan’a yaptığı iki kritik asistle galibiyetin baş mimarlarından biri oldu.

Taraftarın da beğenisini kazandı

Geçtiğimiz hafta İzmir’de oynanan Bulvarspor karşılaşmasında ise Ali Sinan Gayla, 23. dakikada sakatlanan Enes’in yerine sahaya dahil oldu. Maç boyunca takımını hücumda diri tutan tecrübeli oyuncu, 73. dakikada kaydettiği şık golle Karşıyaka'ya 1-0'lık galibiyeti getirdi. Son iki maçta toplamda 2 asist ve 1 golle takımına büyük katkı sağlayan Ali Sinan Gayla, hem taraftarın hem de teknik ekibin takdirini topladı. Ahmet Yıldırım'ın, oyuncusunun bu performansı sonrası önümüzdeki haftalarda kendisine ilk 11'de daha fazla şans vermesi bekleniyor.