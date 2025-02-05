TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü, futbolda altyapı başkanlığına Ahmet Yimsek’i getirdi.

Yeşil-kırmızılı kulüpte daha önce altyapıda ve futbol şubesinde görev yapan Yimsek, 29 Ekim 2024'te Gökhan Şensan ve Ayhan Gültekin’in şube başkanlıklarında çeşitli sorumluluklar üstlenmişti. Yeni dönemde altyapıdan sorumlu olacak tecrübeli futbol adamı, Karşıyaka’nın genç yeteneklerini Türk futboluna kazandırmak için çalışmalara başladı.

Yönetimde tecrübeli isimler yer alacak

Altyapı yönetiminde Ziyanur Hasbay, Sabri Okur ve Hamit Erol gibi kulübe uzun yıllardır hizmet eden isimler de yer alacak. Ahmet Yimsek, geçtiğimiz hafta A takımın 23 Elazığ FK deplasmanındaki konaklama ve ulaşım masraflarını üstlenerek takımın sıkıntı yaşamasını önlemişti. Altyapı başkanlığı görevinin kısa süre önce kulüp karar defterine işlendiği öğrenildi.