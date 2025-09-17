Açılış etkinliği, 16 Eylül’de Hergele Meydanı’nda gerçekleştirilen basketbol aktiviteleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Yıldız Ünsal, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Avrupa Hareketlilik Haftası ile Karşıyaka’nın enerjisini ortaya çıkarıyor; sağlıklı, çevreci ve sürdürülebilir bir kent yaşamı için hep birlikte hareket ediyoruz” dedi. Etkinlik kapsamında çocuklar, gençler ve yetişkinler, meydanda kurulan basketbol potalarında atış yaparak hem eğlendi hem de hareketliliğin önemine dikkat çekti. İsabetli atışlar yapan katılımcılara sağlıklı atıştırmalıklar ve kahve kupaları hediye edildi.

Hafta boyunca spor ve eğlence dolu etkinlikler

Karşıyaka sokakları, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca farklı temalarla canlanacak. 20 Eylül Cumartesi günü Zühtü Işıl Meydanı’ndan başlayacak “Nostaljik Bisiklet Turu” ile 80’ler ve 90’lar ruhu kente taşınacak. Katılımcılar, dönemin kıyafetleriyle pedal çevirerek Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı güzergâhını takip edecek. Turun sonunda yeniden Zühtü Işıl Meydanı’na dönülecek ve bisikletin çevre dostu ulaşım aracı olarak önemi vurgulanacak.

Haftanın finali ise 22 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek “Otomobilsiz Kent Günü” ile gerçekleşecek. Bu kapsamda Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi araç trafiğine kapatılarak tamamen yayalara ve bisikletlilere ayrılacak. Gün boyu bisiklet deneyim alanları, tamir atölyeleri, spor ve çocuk etkinlikleriyle Karşıyaka, hareketli ve sağlıklı yaşamın merkezi haline gelecek. Geleneksel sokak oyunları ve halk oyunları gösterileriyle kültürel bir köprü kurulacak, Burçin Bayar Babaoğlu’nun geri dönüşüm müzik aletleri konseri ve Deniz Özgökbel’in kukla gösterisi etkinliğe renk katacak. DJ performanslarıyla hafta boyunca müzik ve eğlence bir araya gelecek.

Başkan Ünsal, etkinliklerle ilgili olarak, “Karşıyaka olarak sürdürülebilir ve sağlıklı bir kent yaşamını destekliyoruz. Bu hafta, çevre dostu ulaşımın önemini vurgularken, spor, eğlence ve paylaşım kültürünü bir araya getiriyor. Tüm vatandaşlarımızı, kentimize enerji katacak bu renkli programa katılmaya davet ediyorum” dedi.

Karşıyaka, Avrupa Hareketlilik Haftası ile sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir ulaşım bilincini artırmayı hedefleyen etkinliklerle dolu dolu bir hafta geçirecek.