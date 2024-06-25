Karşıyaka’da Ay Yıldız Bayram Coşkusu Ile Kutlandı

Karşıyaka Spor Kulübü'nün armasına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ay-Yıldız'ın armağan edilişinin 98. yıl dönümü, büyük bir coşku ve bayram havasıyla kutlandı. Etkinlikler Zübeyde Hanım Anıt Mezarı ziyaretiyle başladı ve efsane sporcu Ayhan Öngen’in adı bir parkta ölümsüzleştirildi.

Coşku ve gururla başlayan etkinlikler

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Anıt Mezarı’na yapılan ziyaretle start aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü ve pek çok Karşıyakalı, anıt mezara karanfiller bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Tarihi ziyaret canlandırıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Haziran 1926 tarihinde Karşıyaka’ya yaptığı ziyaret, Latife Hanım Köşkü'nün bahçesinde temsili olarak yeniden canlandırıldı. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nun bu canlandırması, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Belediye Orkestrası, Atatürk'ün en sevdiği eserleri seslendirdi ve coşkulu kalabalık Kaf Kaf tezahüratlarıyla bahçeyi inletti. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka’nın efsane sporcularından Ayhan Öngen’in adını Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir parka vererek onu onurlandırdı.

Başkan Ünsal'dan duygusal mesajlar

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ay-Yıldızı 98 yıldır göğsümüzde gururla taşıyor, Karşıyaka ve KSK sevdamızı günden güne büyütüyoruz" diyerek, Karşıyaka’nın Atatürk’ün kenti olduğunu vurguladı. "Milli Mücadele yıllarından bu yana bağımsızlık ruhuyla bütünleşen Karşıyaka, Atatürk'ün göz bebeği oldu. O, 24 Haziran 1926’daki ziyareti sırasında KSK armasına Ay-Yıldız’ı hediye ederek bizleri onurlandırdı" dedi.

Ayhan Öngen’in adı ölümsüzleşti

Efsane sporcu Ayhan Öngen’in adı, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir parka verilerek ölümsüzleştirildi. Başkan Ünsal, "Ayhan Öngen, 30 yıl boyunca aynı kulüpte farklı branşlarda profesyonel spor yapmış ve milli olarak ülkemizi temsil etmiş özverili bir sporcuydu" ifadelerini kullandı.

Tarihe sahip çıkmak

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, "Mustafa Kemal Atatürk ile başlamış olan bu tarihe sahip çıkmak Karşıyaka için büyük bir onur ve gurur. Bu birliktelik güzel işler doğuracak ve kazanan Karşıyaka olacaktır" dedi. Ergüllü, Başkan Ünsal'a teşekkür ederek, Karşıyaka’nın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşatacaklarını belirtti.