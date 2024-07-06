Yeşil-kırmızılı kulüp, sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yaparken, 10 futbolcuyla yollarını ayırmıştı. Bu ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Altyapıdan yetişen 18 yaşındaki genç santrfor Batuhan Kuru, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşarak Karşıyaka'ya veda etti.

Batuhan Kuru, mesajında şunları söyledi: "Altyapasından yetiştiğim Karşıyaka'ya veda zamanı. Formasını terlettiğim süre boyunca yanımda olan hocalarıma, kulüp personeline, taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Karşıyaka'ya başarılar dilerim."

Batuhan Kuru'nun performansı

Geçen sezon Karşıyaka formasıyla TFF 3. Lig'de 3 maçta görev yapan Batuhan Kuru, bu maçlarda 1 gol kaydetti. Ayrıca kupada da 1 maçta forma giydi. Genç golcünün, profesyonel kariyerine başka bir kulüpte devam etmesi bekleniyor.