Karşıyaka'da sezon başı hazırlıkları sürerken, kadroda önemli değişiklikler yaşanıyor. 27 yaşındaki savunma oyuncusu Ömer Alper Tatlısu'nun da ayrılmasıyla birlikte, Karşıyaka toplamda 13 futbolcuyla yollarını ayırmış oldu.

Teknik heyetin kararıyla elendi

Ömer Alper Tatlısu, geçen sezon Karşıyaka formasıyla ligde 19, kupada 2 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti. Yeşil-kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrodan elendi. Alper, 3'üncü Lig takımlarından Orduspor 1967 ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerine devam edecek.

Karşıyaka'da ayrılık listesi kabarık

Ömer Alper Tatlısu'nun ayrılığıyla birlikte, Karşıyaka toplamda 13 futbolcuyla yollarını ayırdı. Daha önce Şeref Özcan, Mehmet Alaeddinoğlu, Haydar Yılmaz, Fatih Taşdelen, Erdinç Çepoğlu, Erdem Gökçe, Emre Keleşoğlu, Emir Koldere, Bilal Ceylan, Barış Sağır, Hakan Erçelik ve Batuhan Kuru takımdan ayrılan isimler arasında yer alıyordu.

Transfer çalışmaları hız kazandı

Karşıyaka, dış transferde santrfor İshak Kurt, stoper Metin Peker, sol kanat Ali Sinan Gayla ve stoper Abdulkadir Öksüz'le anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Yeni sezon hazırlıklarına bugün tesislerinde başlayacak olan Karşıyaka, kadrosunu tamamlamak için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Takımdan ayrılan ve transfer edilen oyuncular

Ayrılan oyuncular: Şeref Özcan, Mehmet Alaeddinoğlu, Haydar Yılmaz, Fatih Taşdelen, Erdinç Çepoğlu, Erdem Gökçe, Emre Keleşoğlu, Emir Koldere, Bilal Ceylan, Barış Sağır, Hakan Erçelik, Batuhan Kuru, Ömer Alper Tatlısu.

Transfer edilen oyuncular: İshak Kurt (santrfor), Metin Peker (stoper), Ali Sinan Gayla (sol kanat), Abdulkadir Öksüz (stoper).