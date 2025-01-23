Karşıyaka Belediyesi’nin “Bilinçli ailelerden sağlıklı nesillere” sloganıyla hayata geçirdiği Karşıyaka95 Projesi, ebeveynlere hamilelikten itibaren kapsamlı rehberlik hizmetleri sunuyor. Proje, son bir yılda 474 aileye ulaşarak çocukların sağlıklı gelişimi için önemli adımlar attı.

Ev ve merkez temelli destek programları

Proje, iki farklı aşamada uygulanıyor:

Ev ziyareti temelli aile rehberliği: Gebeliğin 7. ayından itibaren başlıyor ve 0-12 aylık bebeklere sahip ailelere uzman rehberler aracılığıyla evlerinde destek sunuluyor. Gelişim destekleyici oyunlar ve aktivitelerle bebeklerin iletişim, motor beceri ve sosyal gelişimi gözlemleniyor. İZSİAD’dan 2025 iş dünyasına yön veren projeler

Merkez temelli aile rehberliği: 1-3 yaş aralığındaki çocuklar ve ailelerini kapsayan bu programda, ayda bir kez düzenlenen grup buluşmalarında bebeklerin gelişimi hedefleniyor.

Her iki program kapsamında, 1920 ev ziyareti ve 1055 merkez buluşması gerçekleştirildi. Ayrıca, 520 aileye “Hoş Geldin Bebek Paketi” teslim edildi.

“Ailelerimizin yanındayız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Ebeveynlerimizin daha bilinçli adımlar atmalarını sağlamak ve çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Uzman desteğiyle ailelerimize rehberlik ederek onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Uzman kadro ile sağlıklı iletişim

Proje, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden eğitim alan uzman personel tarafından yürütülüyor. Ailelere bebeklerinin psikomotor, duyu, dil, bilişsel ve öz bakım becerilerinin desteklenmesi konusunda rehberlik ediliyor. Ayrıca, ebeveynlere stres yönetimi, bağlanma, sınır koyma ve annenin ruh sağlığı gibi konularda eğitim veriliyor.

Proje kapsamında üretilen geri dönüşüm oyuncakları da ailelerle paylaşılarak farkındalık artırılıyor. Karşıyaka95 Projesi’nden yararlanmak isteyen aileler, 0 232 362 57 77 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir ve başvurularını gerçekleştirebilir.