Basketbol Süper Ligi’nde zor günler geçiren Pınar Karşıyaka, bu sezon ana sponsorunun desteğini kaybettikten sonra yaşadığı mali sıkıntılarla bir kez daha gündemde. Takımın en önemli yıldızlarından Errick McCollum, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshederek Fenerbahçe Beko ile anlaştı. Yeşil-kırmızılı ekibin, lig lideriyle pazar günü oynayacağı mücadelede McCollum’un rakip olarak parkeye çıkacak olması büyük yankı uyandırdı. Bu sezon maaş ödemelerinde camia, Yaşar Ailesi, bilet ve reklam gelirleriyle ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka, McCollum’un ayrılmasıyla birlikte yabancı oyuncu kayıplarında önemli bir darbe daha aldı. Daha önce Boutsiele, Jefferson ve Webb gibi isimlerini de kaybeden Karşıyaka, Fenerbahçe karşılaşmasına 5 eksikle çıkacak. Kulüp, Webb’in Alba Berlin’e transferinden 60 bin dolar buy-out gelir elde ederken, oyuncunun da 40 bin dolarlık alacağını bıraktığı öğrenildi.

Ekonomik sıkıntılar zorluyor

37 yaşındaki Errick McCollum, Karşıyaka formasıyla 2.5 sezon geçirdi ve 2023 yılında takımın ligde finale yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Ancak, maaş ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle hafta başında sözleşmesini fesheden McCollum, EuroLeague’in iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Beko’nun yolunu tuttu. Karşıyaka taraftarları için büyük bir hayal kırıklığı olan bu gelişme, kulübün ekonomik sıkıntılarının sahadaki yansımalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Takım kaptanı Kenan Sipahi’nin, yerli oyunculara ödeme yapılmadığı gerekçesiyle kulübün, “Tüm oyuncuların ödemeleri yapıldı” açıklamasına tepki gösterdiği ve sakatlık raporuyla antrenmanlara katılmadığı bildirildi. Sipahi’nin, Fenerbahçe maçında da forma giymeyeceği öğrenildi.