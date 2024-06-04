Karşıyaka Belediyesi'nin, Dünya Bisiklet Günü'nü kutlamak amacıyla düzenlediği bisiklet turuna Başkan Yıldız Ünsal da katıldı. Ünsal, bisiklet kullanımının sağlık ve çevre için önemine vurgu yaparak, bu alışkanlığın teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplumda Bisiklet Farkındalığı Oluşturuluyor

Karşıyaka'nın metropol ilçelerinden biri olarak bisikletin günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanıldığını ifade eden Başkan Ünsal, Karşıyaka Bisiklet Platformu (KARBİP) iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe yüzlerce bisiklet tutkununun katıldığını söyledi. Zühtü Işıl Meydanı'nda başlayan etkinlikte bisiklet severler, 5 kilometrelik bir kent turu attılar.

Ünsal, "Karşıyaka bir bisiklet kenti. Hem altyapı desteği hem de toplumsal farkındalıkla bisiklet kullanımını destekliyoruz. Dünya Bisiklet Günü'nde böyle bir etkinlik düzenleyerek bisikletin çocuklarımız için güvenli bir ulaşım aracı olmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Bisikletin Yaygınlaştırılması İçin Çaba Sarf Ediliyor

KARBİP Kurucusu Ahmet Çelikörs ise Karşıyaka'nın yanı sıra İzmir genelinde bisiklet kullanımını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Dünya Bisiklet Günü'nde tüm dünyada olduğu gibi biz de İzmir'de güzel bir etkinlik düzenledik" şeklinde konuştu.