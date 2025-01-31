TFF 3. Lig 1. Grup’ta üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışını sürdüren Karşıyaka, savunmada yaşanan sakatlıklarla sarsıldı. Yeşil-kırmızılı ekip, Kırşehir FSK’yı deplasmanda 4-0 ve Bulvarspor’u 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürse de iki önemli savunma oyuncusunu kaybetti.

Savunmacılar arka arkaya sakatlık geçirdi

Geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan Abdülkadir Bulvarspor maçını kaçırırken, aynı müsabakada ayak bileğinden sakatlanan İsmail’in ise 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, pazar günü oynanacak 23 Elazığ FK deplasmanında savunmanın merkezinde tecrübeli Onur Akbay’ın yanında genç stoper Mertcan Koç’a şans vermeyi planlıyor.

Karşıyaka altyapısından yetişen 20 yaşındaki Mertcan, sezonun ilk yarısında Alanya 1221 FSK’da kiralık olarak forma giydi ve ligde 3, kupada 1 maça çıktı. 1.89 boyundaki genç savunmacı, geçen sezon ise Karşıyaka formasıyla ligde 3, kupada 2 maçta görev yapmıştı.