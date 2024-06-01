### Karşıyaka Belediyesi'nden Çiftçiler ve Halk İçin Yeni Adım: Yerel Üretici Buluşması Artık Ayda İki Kez!

Karşıyaka Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından her ay Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda düzenlenen 'Yerel Üretici Buluşması', halkın büyük ilgisiyle karşılaşıyor. İzmir’in çeşitli ilçelerinden 28 üreticinin katılımıyla gerçekleştirilen bu pazar, Karşıyakalıların taze ve doğal gıda ürünlerine aracısız olarak ulaşmasını sağlıyor. Hem üreticiler hem de tüketiciler bu pazarda bir araya gelerek doğrudan alışveriş yapma imkanı buluyor.

Yoğun talep sonuç verdi

Vatandaşlar ve üreticiler, pazarın daha sık düzenlenmesi talebinde bulundu ve bu talep Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal tarafından olumlu karşılandı. Başkan Ünsal, Temmuz ayından itibaren pazarın ayda iki kez kurulacağını açıkladı.

Hem üreticiye hem tüketiciye destek

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak ve Karşıyakalıların sağlıklı gıdaya doğrudan ulaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen bu buluşmaların büyük ilgi gördüğünü belirtti. "Gıda tedarik zincirini kısaltarak üretici ve tüketiciyi doğrudan buluşturmayı hedefliyoruz. Karşıyakalıların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi, üreticilerimizin de emeklerinin karşılığını alabilmesi bizler için çok değerli. Bu nedenle, buluşmaların ayda iki kez gerçekleşmesi talebini karşılıksız bırakmamız mümkün değil. İlgi ve talep sürdükçe, yurttaşlarımızı ve üreticilerimizi Karşıyaka’da bir araya getirmeye devam edeceğiz," dedi.