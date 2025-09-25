Karşıyaka Belediyesi’nde üç gündür süren işçi eylemi, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sendika temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin ardından uzlaşıyla sonuçlandı. İşçiler akşam vardiyası itibarıyla yeniden göreve dönerek çöp toplama çalışmalarına başladı.

Başkan ünsal’dan seferberlik açıklaması

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ekonomik zorlukların işçi eylemlerine yol açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Üç gündür süren son eylem yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşıyla sonuçlandı. İşçi arkadaşlarımız şu an itibarıyla görev yerlerinde. Hem belediye ekiplerimizle hem de iş insanlarının destekleriyle kısa sürede tüm çöpleri toplayacağız. Bu konuda büyük bir seferberlik başlattık. Karşıyaka hepimizin. Anlayışınız için teşekkür ederim.”

Bűyükşehir belediyesi devreye girdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka’daki çöp sorununa müdahil oldu. Tugay, ilçe belediye başkanlarıyla yapılan toplantının ardından Karşıyaka’ya giderek çöp toplama çalışmalarını bizzat koordine etti.

Tugay: koordinasyon sorunu yok

Başkan Tugay, ilçe belediyeleriyle koordinasyon sorunu bulunmadığını belirterek “Sorun işçilerin görevlerini yerine getirmemesi nedeniyle yaşandı. Belediyeler mali zorluklarla karşı karşıya. Buna rağmen çöpler mutlaka toplanacak” dedi.

Kriz sürecinde ilçede yaşananlar

İşçilerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakması sonrası Karşıyaka’da çöpler birikmeye başlamış, çevre ve sağlık açısından sorunlar ortaya çıkmıştı. Uzlaşı sonrası ilçede temizlik çalışmaları hızla devam ediyor.