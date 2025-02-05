Deprem riskine karşı alınan önlemler kapsamında, Karşıyaka ilçesinde belirlenen afet ve acil durum toplanma alanları açıklandı. Karşıyaka’daki vatandaşlar, olası bir deprem anında en yakın güvenli bölgelere yönlendirilerek toplanabilecek.

İşte Karşıyaka'daki Başlıca Deprem Toplanma Alanları:

Aksoy Mahallesi: Atatürk Parkı (1751/1 Sokak), Güngör Dilmen Parkı (1750 Sokak), Samim Kocagöz Parkı

Atatürk Parkı (1751/1 Sokak), Güngör Dilmen Parkı (1750 Sokak), Samim Kocagöz Parkı Alaybey Mahallesi: Tahsin Bor Parkı (Metin Altıok Sokak)

Tahsin Bor Parkı (Metin Altıok Sokak) Atakent Mahallesi: İzzettin Çalışlar Parkı (2031 Sokak), Bostanlı Pazar Yeri

İzzettin Çalışlar Parkı (2031 Sokak), Bostanlı Pazar Yeri Bahariye Mahallesi: Zübeyde Hanım Parkı

Zübeyde Hanım Parkı Bostanlı Mahallesi: Uğur Mumcu Parkı (1814/1 Sokak), Dinçer Sezgin Parkı (1783 Sokak)

Uğur Mumcu Parkı (1814/1 Sokak), Dinçer Sezgin Parkı (1783 Sokak) Bahçelievler Mahallesi: 80. Yıl Cumhuriyet Parkı, Takadizade Şakirbey Parkı

80. Yıl Cumhuriyet Parkı, Takadizade Şakirbey Parkı Cumhuriyet Mahallesi: Şehit Ayhan Çınar Parkı, Sevgi Parkı

Şehit Ayhan Çınar Parkı, Sevgi Parkı Demirköprü Mahallesi: Demirali Durgut Parkı (6179 Sokak)

Demirali Durgut Parkı (6179 Sokak) Donanmacı Mahallesi: Osmanbey Parkı (Cemal Gürsel Cad.)

Osmanbey Parkı (Cemal Gürsel Cad.) Fikri Altay Mahallesi: Ahmet Beko Futbol Sahası (6184/3 Sokak)

Ahmet Beko Futbol Sahası (6184/3 Sokak) Şemikler Mahallesi: Mimoza Parkı (6295/1 Sokak), Sadık Ahmet Parkı (6274/1 Sokak)

Mimoza Parkı (6295/1 Sokak), Sadık Ahmet Parkı (6274/1 Sokak) Yalı Mahallesi: Doğa Koleji Arkası (6523 Sokak), Manolya Parkı (6482 Sokak)

Doğa Koleji Arkası (6523 Sokak), Manolya Parkı (6482 Sokak) Mavişehir Mahallesi: Tay Park (Aziz Nesin Bulvarı), Mustafa Kemal Spor Salonu Çevresi

Karşıyaka genelinde toplam 115'ten fazla toplanma alanı bulunuyor. Bu alanlar, parklar, otoparklar ve geniş açık yeşil alanlar olarak belirlenmiş durumda.

Afet anında en yakın toplanma alanınızı öğrenmek ve detaylı adres bilgilerine ulaşmak için AFAD veya belediyenin resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.