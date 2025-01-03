TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta mali sıkıntılarla mücadele eden İzmir’in köklü kulübü Karşıyaka, Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin öncülüğünde başlattığı "Şimdi Sahip Çıkma Zamanı" kampanyasında ilk haftalık sonuçları açıkladı. Kulüp, 1 haftada 2 milyon 567 bin TL gibi önemli bir destek topladı. Kampanyaya liderlik eden Ayhan Gültekin, 1 milyon TL’lik bağış yaparak örnek bir duruş sergilerken, eski başkanlardan Cenk Karace’nin firmasından 250 bin TL, Ender Yorgancılar’dan 200 bin TL, eski yöneticilerden Mustafa Özçakar’dan 150 bin TL destek geldi. KSK Tenis Şubesi antrenörleri ise 140 bin TL’lik bağışla katkı sağladı. Ayrıca Oruç Boya Oyman 100 bin TL, Cenk Karace, Fatih Uysal, Hüseyin Pehlivan ve Vural Budak ise 50’şer bin TL bağışladı. Taraftarlar ve ilçedeki işletmelerin de yoğun destek verdiği kampanya, Karşıyaka’nın geleceğine umut oldu.

Selçuk Yaşar’a Vefa

Karşıyakalı taraftarlar, kulübün en büyük destekçisi ve onursal başkanı olan merhum Selçuk Yaşar’ı, Regaip Kandili’nde kabri başında andı. İki yıl önce hayata veda eden Selçuk Yaşar için dualar eden taraftarlar, birlik ve dayanışma mesajları verdi. 112 yıllık tarihiyle İzmir’in simgesi haline gelen Karşıyaka Spor Kulübü, bu anlamlı kampanya ve taraftar desteğiyle ekonomik sıkıntılarını aşarak yeniden güçlü günlerine dönmeyi hedefliyor.



