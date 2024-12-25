Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle Fikri Altay Mahalle Muhtarlığı tarafından hayata geçirilen ‘Bir Yumak Bir Gülüş’ projesi, dezavantajlı çocukların yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Proje kapsamında bir araya gelen 25 gönüllü kadın, ördükleri atkı ve bereleri Manisa Yeşilköy İlkokulu'ndaki öğrencilere hediye edecek.

El emeği ürünlerle sıcacık bir dayanışma

Mahalle Muhtarı Kezban Çaydam'ın öncülüğünde bir araya gelen gönüllü kadınlar, yaklaşık bir haftada 50 çocuğa özel atkı ve bere ördü. Bu el emeği ürünler, Manisa’daki köy okulunda eğitim gören çocuklara teslim edilecek. Karşıyaka Belediyesi de projeye ulaşım desteği sağlayarak gönüllülere araç tahsis etti.

"Dayanışma ruhumuz geleceğe umut aşılıyor"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projeye verdiği desteği şu sözlerle ifade etti: “Ülke olarak zorlu zamanlardan geçerken böylesine anlamlı dayanışma projeleri, geleceğe dair umutlarımızı canlı tutuyor. Dezavantajlı çocuklarımızın hayatına dokunarak böylesine güzel bir projeyi hayata geçiren tüm gönüllülere teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak bu dayanışmaya destek vermekten mutluyuz ve elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz.”

"Bir gülümseme amacımız"

Fikri Altay Mahalle Muhtarı Kezban Çaydam, projeyle ilgili şunları söyledi: “Bu ilk projemiz ve gelen desteklerle daha fazla projeyi hayata geçirebileceğimizi gördük. Bir çocuğun yüzünü güldürmenin verdiği mutluluk tarif edilemez. Umarım birçok çocuğun yüreğine dokunabiliriz. Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal ve ekibine destekleri için teşekkür ederim.”