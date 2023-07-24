Alaybey Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 4. katında doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polisi ekibi sevk edildi.

Evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama anında binada bulunan baba A.F.A ile oğlu B.A. (20) yaralandı.



Vücudunda yanıklar oluşan baba ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ise polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.



Patlama nedeniyle evin balkonunda ve binanın camlarında hasar oluştu. Doğal gaz ekipleri bölgedeki gaz akışını durdurdu, belediye çalışanları da sokağa dökülen cam kırıklarını temizledi.

Komşulardan Tamer Tezeren, gazetecilere, büyük bir sesin ardından binanın sallandığını ve çok korktuklarını söyledi.



Hemen olay yerine geldiğini anlatan Tezeren, "Hala bende korku var. Ses gelince farklı oldu, doğal gaz patladığını anlamadık." dedi.



Alaybey Mahallesi Muhtarı Servin Akkuş da can kaybı olmamasına sevindiklerini ifade etti.

Yaralanan baba ve oğlunun birlikte yaşadığını anlatan Akkuş, "Aileyi tanıyorum, annelerini 2 yıl önce kaybetmişlerdi. Olay esnasında içeride olduklarından çok emindim. Yaralı halde hastaneye götürdüler. Evin toparlanması için kurumların yardımına ihtiyaç var." diye konuştu.