Karşıyaka'da bulunan bir apartman dairesinde akşam saatlerinde bir doğal gaz patlaması gerçekleşti. Patlama sesi, çevredeki sakinler tarafından duyuldu ve kısa süre içinde olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedenleri araştırılıyor

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın sebebini belirlemek için çalışma başlattı. Ekipler, doğal gaz kaçağının tespit edilmesi amacıyla binada detaylı incelemeler yaptı. Patlamanın, gaz sızıntısı ya da cihaz kullanım hatası gibi nedenlerden kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Sakinler tahliye edildi

Patlama sonrası binada bulunan sakinler, güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Olay yerinde herhangi bir yaralanma yaşanmaması sevindirirken, apartmanda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

İlgili kurumlar olayı incelemeye aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı doğal gaz dağıtım şirketi, patlamanın ardından olay yerine gelerek gerekli önlemleri aldı. Gözaltı ve tahliye işlemlerinin ardından, bina sakinlerinin durumu hakkında bilgi verildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Patlamanın nedenleri ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinilmesi için ilgili kurumların incelemeleri devam ediyor. Sakinlerin, doğal gaz kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.