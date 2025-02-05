Karşıyaka'da kriz derinleşiyor. 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattında yer alan yeşil-kırmızılılar, idari ve mali sıkıntılarla mücadele ederken, Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin, kulüpte yalnız bırakıldıklarını söyledi. Gültekin, yaşanan finansal tıkanıklığın devam etmesi halinde hem kendisinin hem de yönetimin istifa edeceğini belirterek, "Kimse bu şartlar altında şampiyonluk beklemesin" dedi.

"Yönetim göreve geldi ama destek yok"

Sezon başından bu yana futbol takımına 7,5 milyon TL bağış yapan ve Aralık ayında kulübe 1 milyon TL daha destek sağlayan Gültekin, yaşanan süreçten dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

"Mevcut yönetim 24 Aralık’taki kongrede kulüp kayyuma kalmasın diye göreve geldi ama tıkandık, destek sözleri havada kaldı" diyen Gültekin, kulüp içinde yalnız bırakıldıklarını ve danışma kurulunun hiçbir adım atmadığını söyledi.

"3 aydır maaş ödeyemiyoruz"

Karşıyaka'nın mali krizi nedeniyle futbolculara ve teknik ekibe maaş ödenemediğini belirten Gültekin, takım içindeki huzursuzluğun giderek arttığını ifade etti:

"Kulüpteki belirsizlik yüzünden ayrılmak isteyen, antrenmana çıkmak istemeyen futbolcular var. Ben zor tutuyorum. Personel ve yeni teknik kadro maaş alamadı. Kimse, tesiste yemek nasıl çıkıyor, futbolcuların ödemeleri nasıl yapılacak diye sormuyor. Şampiyonluk hedefi olan bir takımın bu şartlarda ayakta kalması imkansız."

İstifa sinyali: "Bu şekilde devam edeceksek bırakırım"

Kulübün içinde bulunduğu mali çıkmaz nedeniyle destek çağrısında bulunan Gültekin, çözüm bulunamaması durumunda istifa edeceğini belirtti: "Böyle devam ederse ben de bırakacağım, yönetim de bırakır. Tıkanmış durumdayız. Verilen sözler tutulmuyor. Acilen çözüm gerekiyor."