İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, darp ederek bir kişinin telefonunu ve kredi kartını zorla alan üç şüpheli, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı ve tutuklandı.

Darp edip kredi kartını almışlar

Cemal Gürsel Caddesi'nde A.A. isimli vatandaş, darp edilip telefonunun ve kredi kartının zorla alındığını, ardından kredi kartından yaklaşık 3 bin 500 lira tutarında harcama yapıldığını belirterek polise başvurdu.

Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından hemen harekete geçti. Beş farklı noktada bulunan yaklaşık 20 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. A.K., M.S.S. ve E.Ç. isimli zanlılar, Torbalı ilçesindeki adreslerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında, mağdur A.A.'ya ait telefon da ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklandı

Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Şüphelilerin, gasbettikleri kredi kartını kullanarak yaptıkları alışverişler ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.