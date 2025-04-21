Karşıyaka Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği U-12 Cup Futbol Turnuvası ile büyük bir coşku yaşattı. İzmir çapında düzenlenen turnuva, genç sporcuların kıyasıya mücadelelerine ve dostluk örneklerine sahne oldu. Turnuvaya katılan 8 farklı kulüp, Türk sporuna olan katkılarını bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir’in 8 kulübü Karşıyaka’da buluştu

Hasan Türker Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen U-12 Cup Futbol Turnuvası’nda, Altınordu Futbol Kulübü, Göztepe Spor Kulübü, Karşıyaka Spor Kulübü, Altay Spor Kulübü, Karşıyaka Amatör Spor Kulüpleri Karması, Menemen Spor Kulübü, İzmirspor Kulübü ve Buca Spor Kulübü takımları sahaya çıktı. Turnuva, sporcuların sergilediği muhteşem performanslarla adeta bir şölen havasında geçti. Aileler ve mahalle sakinleri de heyecana ortak oldu, maçlar büyük bir coşkuyla izlendi.

Başkan Ünsal’dan kutlama: “Türk sporu için harika bir tabloda bir aradayız”

Turnuvanın birincisi Altınordu Futbol Kulübü, ikincisi Göztepe Spor Kulübü ve üçüncüsü ise Karşıyaka Spor Kulübü oldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, eşi Altan Ünsal ile birlikte turnuvayı izledi ve ödül töreninde dereceye giren takımlara kupalarını takdim etti. Başkan Ünsal, turnuvada sadece futbol değil, aynı zamanda dostluk ve fair play ruhunun da sergilendiğini vurguladı. Ünsal, “İzmir’in 8 kulübü, Türk sporu adına harika bir tablo sergiledi. Tüm takımları kutluyorum,” diyerek, turnuvanın kazananının dostluk olduğunu belirtti.

Başkan Ünsal: “Çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz”

Başkan Yıldız Ünsal, turnuvanın ardından yaptığı konuşmada, “Çocuklarımız burada sadece futbol oynamadı; aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve fair play ruhunu da en güzel şekilde sahaya yansıttı. Karşıyaka Belediyesi olarak, sporu ve gençlerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz,” dedi. Ayrıca, turnuvanın organize edilmesinde emeği geçen tüm kulüpleri ve aileleri tebrik etti.

Geleceğin yıldızları sahada

U-12 Cup Futbol Turnuvası, genç sporcular için sadece bir mücadele değil, aynı zamanda bir eğitim fırsatıydı. Çocuklar, sadece fiziksel değil, aynı zamanda takım çalışması ve sporcu ruhunu da geliştirdi. Karşıyaka Belediyesi, bu tür etkinliklerle gençlerin sporla iç içe büyümelerini ve sağlıklı bir nesil yetişmelerini hedefliyor.