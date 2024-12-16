Karşıyaka Spor Kulübü, 3 Aralık'ta yapılan olağanüstü kongrede başkansız kalmasının ardından, 24 Aralık Salı günü yapılacak olan genel kurul öncesinde kulislerde hareketlilik başladı. Kulübün son yönetiminde futbol altyapı başkanı olan Mehmet Karal, eski başkanlardan Cenk Karace ve son yönetimde ikinci başkanlık görevini üstlenen Mustafa Karabağlı gibi isimlerle birlikte başkanlık için liste çalışmalarına hız verdi. Karal, kulüp içindeki eski başkan ve yöneticilerle görüşmeler yaparak destek arayışını sürdürüyor.

Ağustos 2023'e kadar Karşıyaka'nın başkanlık görevini sürdüren Turgay Büyükkarcı da hafta sonu eski yöneticileriyle bir araya geldi. Büyükkarcı, TFF 3. Lig'deki futbol takımının Bursaspor deplasmanını izledikten sonra, kendisine adaylıkla ilgili gelen soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Diğer yandan, Ocak 2018’de görevden ayrılan eski başkanlardan Mutlu Altuğ ise uzun bir aradan sonra kulübün futbol ve basketbol maçlarını protokol tribününden izlemeye başladı.

Karşıyaka'nın mevcut başkanı İlker Ergüllü ise, kulüpten yüksek miktarda temliksiz alacağı bulunmasına rağmen, şu an için başkanlık için adaylık başvurusu yapmayı düşünmüyor. Kulübün tüm camiası, futbol, basketbol ve voleybol takımlarının oyuncu ve teknik heyetleri, kulüpteki gelişmeleri ve kimin yönetimi devralacağı konusunda merak içinde. Basketbol şubesinin yüksek bütçesi ve yaşanan sponsor belirsizliği, başkanlık için aday çıkmasını zorlaştıran en önemli engeller arasında yer alıyor. Geçen ay yaşanan yönetim değişikliği sonrası basketbol takımındaki maaşlar, kulübün önemli isimleri ve Yaşar Ailesi'nin katkılarıyla ödenebilmiş, FIBA ise Yaşar Ailesi'nin müdahalesiyle 3 oyuncunun lisansını askıya almak zorunda kalmıştı.

Öte yandan, Karşıyaka'da kulübün geleceği için önemli bir adım atıldı. Divan Kurulu, çocuk ve gençlere Karşıyaka sevgisini aşılamak amacıyla Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaptı. İlk etapta belirlenen okullardan minik öğrenciler için Karşıyaka Müzesi'ne geziler düzenlenecek. Müzede, kulübün efsane oyuncularından ve müzenin kurulmasında büyük emekleri olan Ekrem Güçsav, öğrencilere kulüp tarihi hakkında bilgiler verecek.

bu arada Karşıyaka camiası, 19 Aralık'ta kutlanacak olan Dünya Karşıyakalılar Günü'ne de büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Karşıyaka Belediyesi'nin organizasyonu ile 19 Aralık Perşembe günü saat 19.12'de Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde ünlü sanatçı Kıraç sahne alacak. Konser, Karşıyaka'nın kültürel yaşamına renk katacak ve hemşehrilerini bir araya getirecek.