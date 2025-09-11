İzmir’in Karşıyaka ilçesinde belediye işçilerinin iş bırakma eylemi sonrası sokaklarda çöp yığınları oluştu. Maaşlarını alamadıklarını belirten DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube üyesi işçiler, temizlik şantiyelerinde iş bırakınca ilçede kötü koku ve sağlık riski ortaya çıktı.

İşçiler 35 gündür eylemde

Karşıyaka Belediyesi’nde Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. bünyesinde çalışan 580 işçi, 35 gündür maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylemdeydi. Dün itibarıyla işçiler, ana şantiye ve temizlik işleri şantiyelerinde iş bırakma kararı aldı.

DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube temsilcileri, Kent A.Ş. çalışanlarının 6 aydır maaşlarını alamadığını, Personel A.Ş.’de ise yaklaşık bin 200 işçinin temmuz ayı maaşlarının yalnızca yüzde 36’sını aldığını belirtti.

Sokaklarda çöp yığınları

İş bırakma eylemi sonrası Karşıyaka’nın işlek cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu. Vatandaşlar, kötü kokudan ve hijyen sorunlarından şikâyet etti.

İlçe sakinlerinden Oğuz Ayhan (46), “Normalde buralar temiz olurdu ama işçiler grevde olduğu için her yer çöp içinde. Bulaşıcı hastalık riski var. Bir çözüm bulunmalı” dedi.

Bir başka mahalle sakini Selçuk Savaş (32) ise, “Karşıyaka’da çöpler toplanmayınca fareler çıkmaya başladı. Akşamları sinekler de çoğaldı, dayanılmaz bir koku var” sözleriyle durumu anlattı.