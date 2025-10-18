Karşıyaka Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 139 güzellik salonunu denetledi. Kurallara aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 13 iş yeri geçici olarak kapatılırken, 3 salonun ruhsatı iptal edildi.

139 güzellik salonu denetlendi

Karşıyaka Belediyesi, kent düzenini ve toplum sağlığını korumak amacıyla denetim çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimlerde, Karşıyaka genelinde faaliyet gösteren 139 güzellik salonu tek tek incelendi.

Yapılan denetimlerde, işletmelerin çalışma koşulları, ruhsat uygunluğu, personel belgeleri ve kullanılan cihazların mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

13 salona geçici kapatma, 3 salonun ruhsatı iptal

Denetimlerde kurallara aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 13 iş yerine, 7 ile 15 gün arasında değişen sürelerle geçici faaliyetten men cezası uygulandı.

Daha önce de benzer ihlallerden dolayı ceza alan 3 güzellik salonunun ruhsatı tamamen iptal edildi.

Ekipler ayrıca, denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Ünsal: “Kurallara aykırı faaliyete izin yok”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yapılan denetimlerin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ünsal açıklamasında şunları söyledi: