Karşıyaka Belediyesi, üçüncü Vatandaş Buluşmasını Zübeyde Hanım ve Latife Hanım mahallelerinde yaşayan yurttaşların katılımıyla İsmail Cem Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve bürokratlarıyla birlikte katıldığı buluşmada, vatandaşlar istek, şikayet ve önerilerini dile getirdi. Çocuklar ve gençler de beklentilerini ifade ederek buluşmaya katkı sundu.

Buluşmaya gösterilen ilgiden, özellikle gençlerin katılımından memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Yıldız Ünsal, “Taleplerinizin hepsine karşılık vermek için çaba harcıyoruz. Biz tüm çalışma arkadaşlarımızla bu işe baş koyduk. Şehrimiz herkesin dilinde olsun istiyoruz. Ama yurttaşlarımızdan da bazı konularda destek bekliyoruz. Özellikle temizlik konusunda başlattığımız kampanyada hepimize iş düşüyor. Kampanya dahilinde belirlediğimiz kuralları billboard, afiş, sosyal medya ve resmi web sitesi üzerinden duyuruyoruz. Karşıyakalıların bu konuda duyarlılığını bekliyoruz. Bu kuralları işletmekte kararlıyız. Öte yandan maddi yaptırım da uygulayacağımızı hatırlatmak istiyorum” dedi.

Vatandaşların ilettiği tüm fikirlerin değerli olduğunu vurgulayan Başkan Ünsal, “Sorumluluk duygusuyla park ve piknik alanlarında daha fazla çöp kutusu istediler, bu konuda da çalışmamızı yapacağız. Çocukların uyarısı daha etkili oluyor. Onlardan etrafa çöp atanları uyarmalarını bekliyoruz. Genç bir katılımcımızın robotik kodlama alanında bir takım oluşturulması, eğitimler düzenlenmesi konusundaki isteğinden mutluluk duyduk. Bu konuda da mutlaka çalışma yapacağız” diye konuştu.