Göreve geldiği günden bu yana düzenli olarak vatandaş buluşmaları düzenleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu kez Mustafa Kemal Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Katılımcı yönetim anlayışıyla düzenlenen toplantıda mahalle halkının talepleri dinlenirken, sorunların çözümü için bürokratlara anında talimat verildi.

Mahalle halkından yoğun ilgi

Mustafa Kemal Mahallesi'nde coşkuyla karşılanan Başkan Ünsal, özellikle çocuklar ve gençlerden büyük ilgi gördü. İzci grubu üyeleri, elleriyle hazırladıkları hediyeleri Ünsal’a takdim etti. Mahalle Muhtarı Hanımşah Han’ın da katıldığı toplantıda vatandaşlar belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çiğli Belediyesi ile canlı bağlantı

Toplantıda iletilen talepleri tek tek not alan Başkan Ünsal, bazı sorunların çözümü için Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Yıldız’ın destek sözü vermesi, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

“Kentimizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz”

Başkan Yıldız Ünsal, halkın desteğinin kendileri için en büyük güç olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Her ay düzenli olarak yaptığımız halk buluşmalarıyla 2025 yılına güzel bir başlangıç yaptık. Mustafa Kemal Mahallemiz Karşıyaka’nın en düzenli yerleşimlerinden biri. Ancak elbette yapılacak daha çok iş var. Vatandaşlarımızın katkılarıyla daha güzel bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz.”

Başkan Ünsal, taleplerin titizlikle değerlendirileceğini ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirterek, Karşıyaka’yı halkla birlikte yönetmeye devam edeceklerini vurguladı.