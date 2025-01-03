İzmir’in Karşıyaka ilçesinde haşereyle mücadele, Karşıyaka Belediyesi tarafından etkin bir şekilde yürütülüyor. Belediye, iklim değişikliği ve meteorolojik koşullardan kaynaklanan karasinek, sivrisinek, fare ve hamam böceği gibi zararlıların artışına karşı harekete geçti.

8 mahallede tam kapsamlı ilaçlama

Daha önce 5 mahallede başlatılan çalışmalara, Alaybey, Tuna ve Tersane Mahallelerinde yapılan detaylı saha ilaçlamaları eklendi. Ekipler, kanalizasyon sistemleri, çöp konteynerleri, rögarlar gibi alanların yanı sıra su birikintisi oluşturabilecek tüm alanları ilaçlayarak dezenfekte etti. Vatandaşlara ise bodrum katlarındaki biriken suları tahliye etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

"Temiz bir Karşıyaka için el ele"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çevre temizliği konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, “Sağlıklı bir Karşıyaka için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bu süreci vatandaşlarımızla birlikte başarıya ulaştırabiliriz” dedi.