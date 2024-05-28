Karşıyaka Belediyesi, “Hedef Tertemiz Karşıyaka” sloganıyla yeni bir farkındalık kampanyası başlatarak kent genelinde yoğunlaştırdığı temizlik çalışmalarını halkın desteğiyle daha etkin hale getirmeyi amaçlıyor.

Kampanya kapsamında, ‘Pırıl Teyze’ karakterinin temizlik kurallarına uyma çağrısı yaptığı afişler, dev ilan panolarında yerini aldı.

Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Karşıyaka için

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın daha sağlıklı, yaşanabilir ve çağdaş bir kent yaratma vizyonu ile temizlik hizmetlerini yoğunlaştıran Karşıyaka Belediyesi, vatandaşların destekleriyle çalışmalarını daha etkin hale getirmeyi amaçlıyor. Bu anlayışla tasarlanan farkındalık kampanyası, “Hedef Tertemiz Karşıyaka” sloganıyla uygulamaya konuldu.

Pırıl teyze duyarlılık çağrısında

Çevrenin temiz tutulması için halkın uyması gereken kurallar www.karsiyaka.bel.tr adresli kurumsal internet sitesinde yayımlanırken, ‘Pırıl Teyze’ karakteriyle duyarlılık çağrısı yapılan görsel tasarımlar hazırlandı. İlk etapta ilçenin en merkezi konumlarındaki dev ilan panolarında yayımlanan görsellerde, “Çevremizi korumak ve geleceğe daha yaşanabilir bir kent bırakmak için durmaksızın çalışıyoruz. Sizlerin de desteğiyle, birlikte başaracağız” ve “Daha temiz bir Karşıyaka için kurallara uyalım” ifadeleri kullanıldı.

Ceza uygulaması

İlerleyen süreçte bu kurallara uymayanlar hakkında ceza uygulaması yapılması planlanıyor.

“Birlikte başarabiliriz”

Başkan Ünsal: Duyarlı vatandaşların katkılarıyla tertemiz Karşıyaka hedefine ulaşacaklarına inandığını belirten Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka’ya yakışır bir çevre için temizlik, budama, park ve bahçe bakımı gibi çalışmalarımızı daha fazla ekiple, daha sık ve düzenli şekilde gerçekleştiriyoruz. Ancak bu temizliği koruyabilmemiz, halkımızın katkısı ve duyarlılığı ile mümkün. Pırıl pırıl bir kent için hepimizin üzerine bazı sorumluluklar düşüyor. Başlattığımız kampanya ile ‘Hedef Tertemiz Karşıyaka’ diyor, birlikte çalışarak bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz. Karşıyaka’nın dört bir yanında afişlerle, ilan panolarıyla, sosyal medya ve basın çağrılarıyla kampanyamızı büyüteceğiz. Ayrıca zaman içerisinde kural ve uygulamalarımızı halkımızın da önerileriyle geliştirecek, güncelleyeceğiz. Bu süreçte bizleri denetleyecek olan sanal kahramanımız Pırıl Teyzemize kulak vermeyi ihmal etmeyelim. Çağdaş Avrupa kentlerindeki çevre duyarlılığına sahip, yerlerde çöp görmediğimiz, temizliği ile gurur duyduğumuz bir Karşıyaka’yı birlikte yaratalım” diye konuştu.