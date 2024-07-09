TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde rotayı Iğdır FK'dan orta saha oyuncusu Bekir Can Kara'ya çevirdi.
Geçen sezon Iğdır ekibiyle 2'nci Lig'de Play-Off'tan 1'inci Lig'e yükselme sevinci yaşayan 26 yaşındaki futbolcuya pek çok kulübün talip olduğu belirtildi. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak Karşıyaka'nın transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.
Geçen sezon ilk yarıda Van Spor FK'da ikinci devrede ise Iğdır ekibinde görev yapan Bekir Can, toplam 32 maça çıkıp 5 gol kaydetti.
Editör: Engin Keskin