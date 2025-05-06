Karşıyaka Belediyesi’nin Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’nda düzenlediği Hıdırellez Şenliği, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Müzik, dans ve geleneksel ritüellerin yer aldığı etkinlikte Karşıyakalılar baharın gelişini coşku dolu anlarla kutladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Hıdırellez ateşinden atlayarak dilekte bulundu.

Gelenekler ve müzikle harmanlanan kutlama

Etkinlik Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun Roman dans gösterisiyle başladı. Alper Özarslan ve Burak Elibüyük'ün koreografisiyle sahnelenen gösteri büyük beğeni topladı. Ardından Karşıyaka Belediye Orkestrası, Şef Hüseyin Çetin yönetiminde seslendirdiği eserlerle alana gelen vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Hıdırellez ateşi ve dilekler

Gece boyunca süren konser programında sahneye çıkan Seda Öztürk ve Mutlu Dindar, seslendirdikleri şarkılarla baharın neşesini yansıttı. Karşıyaka Belediyesi Afet İşleri ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirmesiyle yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayan Başkan Yıldız Ünsal ve eşi Altan Ünsal, geleneksel dilek ritüelini gerçekleştirdi. Vatandaşlar da aynı ritüelle bahardan sağlık ve bereket diledi.

Şenliğe enerjik final

Gecenin sonunda sahne alan DJ Akşit’in performansı, katılımcılara dans dolu anlar yaşattı. Hıdırellez Şenliği, sabahın ilk saatlerine dek süren müzik ve eğlenceyle sona erdi.

Başkan Yıldız Ünsal’dan mesaj

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada; baharın coşkusunu, bereketin müjdesini ve birlikteliğin sıcaklığını paylaşmak için bir aradayız. Hıdırellez; umutlarımızı, dileklerimizi ve sevincimizi birleştiren, doğayla bağ kurmamıza vesile olan köklü bir gelenek. Karşıyaka Belediyesi olarak kültürel mirasımıza sahip çıkıyor, bu değerleri yaşatarak kent aidiyetini güçlendirmeyi önemsiyoruz. Hıdırellez ateşi, hepimiz için sağlık, bereket ve güzel günlerin simgesi olsun. Bu akşam bizimle olduğunuz için teşekkür ediyor, dileklerinizin kabul olmasını diliyorum. Hıdırellez Bayramımız kutlu olsun.”