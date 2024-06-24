Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon 13 golle takımın en skorer ismi olan 29 yaşındaki Enes Nalbantoğlu 2; 22 yaşındaki file bekçisi Enes Kalyoncu ise 1 yıllığına imza attı. Başkan İlker Ergüllü, imzaların ardından Enes Nalbantoğlu'yla birlikte açıklama yaparak, "Enes geçen sezon benim ilk transferini gerçekleştirdiğim oyuncuydu. O zamandan beri benim için önemli bir oyuncu. Geçen sezon kendisinden iyi faydalandığımızı düşünüyorum. Bu sezon da takımla birlikte aynı başarısını sürdürecek" dedi.

Geçen sezonun yıldızı Enes Nalbantoğlu

Enes Nalbantoğlu, geçen sezon gösterdiği performansla Karşıyaka'nın en skorer oyuncusu oldu. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, takımına 13 golle katkı sağladı ve taraftarların sevgilisi haline geldi. İmza töreninde konuşan Enes, "Yine buradayım. Geçen sezon takım olarak ve kendim güzel performans sergilediğimizi düşünüyorum. İnşallah bu sezon üzerine koyarak şampiyonluğun en güçlü adayı olacağız" ifadelerini kullandı.

Kalede güvence: Enes Kalyoncu

22 yaşındaki kaleci Enes Kalyoncu, Karşıyaka'nın gelecek vadeden oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla teknik ekibin ve taraftarların güvenini kazanan Enes, 1 yıllık yeni sözleşmesiyle takımda kalmaya devam edecek. Enes Kalyoncu, genç yaşına rağmen yetenekleriyle gelecekte de takımın önemli isimlerinden biri olmayı hedefliyor.

Başkan İlker Ergüllü'nün açıklamaları

Başkan İlker Ergüllü, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Enes Nalbantoğlu geçen sezon benim ilk transferini gerçekleştirdiğim oyuncuydu. O zamandan beri benim için önemli bir oyuncu. Geçen sezon kendisinden iyi faydalandığımızı düşünüyorum. Bu sezon da takımla birlikte aynı başarısını sürdürecek. Enes Kalyoncu da genç yaşına rağmen büyük bir potansiyele sahip. İkisine de güvenimiz tam" dedi.

Hedef şampiyonluk

Karşıyaka, yeni sezonda da hedeflerini büyük tutuyor. Başkan Ergüllü, Enes Nalbantoğlu ve Enes Kalyoncu'nun sözleşmelerinin uzatılmasıyla takımın gücüne güç kattığını belirterek, "Bu sezon şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızın desteğiyle bu hedefimize ulaşacağız" dedi.