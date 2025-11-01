Karşıyaka Belediyesi’nin Bostanlı’daki ikinci pazar kararı gerginliğe yol açtı. Pazarcılarla polis arasındaki olayda 6 esnaf gözaltına alındı.

Karşıyaka’da ikinci pazar krizi patladı

Karşıyaka Belediyesi’nin Bostanlı’da ikinci pazar açma kararı, pazarcılarla belediye yetkilileri arasında gerginliğe yol açtı. Çarşamba günleri kurulan Bospa Pazarı’na Cumartesi günleri “Tekstil Günleri” adıyla ikinci bir pazar açılması, esnafın tepkisine neden oldu.

Pazarcılar polisle karşı karşıya geldi

Belediyenin yüz binlerce liraya tezgah satışı yaptığı tekstil pazarının açılacağını duyurmasının ardından, Bospa’da faaliyet gösteren pazarcılar pazar alanına akın etti. Yarınki pazarın açılmasını engellemek amacıyla müdahale eden 6 pazarcı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir Pazarcılar Odası açıklama yaptı

İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, erhangulenc.com’a yaptığı açıklamada gözaltılar hakkında bilgi almaya çalıştığını söyledi. Erişen, “Ben de polis merkezinin önüne geldim. Kim şikayet etmiş, arkadaşlarımız neden gözaltına alınmış öğrenmeye çalışıyorum” dedi.

Krizin sebepleri ve ekonomik boyutu

Bostanlı Pazarı’nın gelir elde edilmesi amacıyla Çarşamba günleri açıldığı ve Tekstil Günleri ile Cumartesi günleri de pazar kurulmasının planlandığı bildirildi. Pazarcılar, ikinci pazarın kendilerinin satışlarını olumsuz etkileyeceğini belirterek tepki gösterdi.