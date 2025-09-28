İzmir’in Karşıyaka ilçesinde belediye işçilerinin maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi hakları için başlattığı eylem sona erdi. Ancak bazı cadde ve sokaklarda çöp yığınlarının halen duruyor olması, ilçe sakinlerinin tepkisini çekti.

Uzlaşı sağlandı ama sorun devam ediyor

DİSK Genel-İş 10 No’lu Şube üyesi işçiler, 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemine gitmiş, Karşıyaka genelinde çöp yığınları oluşmuştu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sendika temsilcilerinin görüşmeleri sonucunda anlaşmaya varıldı ve işçiler yeniden göreve başladı.

Özellikle sahil şeridi ve Karşıyaka Çarşısı’ndaki konteynerler boşaltıldı. Ancak bazı ara sokaklarda çöplerin halen toplanmadığı görüldü.

Vatandaşlardan şikâyetler

Karşıyaka’da yaşayan Sennure Afacan, “Çöpler toplanmıyor, her yer pislik içinde ve sinekler var. Çarşıdaki dükkanlarda insanlar alışveriş yapamıyor. Bir an önce toplanmasını diliyorum.” dedi.

Ali Çetinkaya ise “Ana arterlerde çöpler alınmaya başlandı ama ara sokaklara girmiyorlar. Bu şekilde bırakılmaz.” ifadelerini kullandı.