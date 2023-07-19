FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de Karşıyaka Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında geriye dönük alacaklarının ödenmemesi üzerine zaman zaman kısa süreli iş bırakma eylemi yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri yargı süreciyle karşı karşıya kaldı. Karşıyaka Belediyesi, iş bırakma eylemlerinden dolayı DİSK Genel-İş İzmir 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin hakkında suç duyurusunda bulundu. DİSK Ege Bölge Temsilciliğinde konuya ilişkin basın açıklaması yapan işçiler, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’a tepki gösterdi.



"DEMOKRASİYİ İÇİNE SİNDİREMEYEN TİPLER"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ a demokratlık üzerinden tepki gösteren DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İşçilerin, sendikaların en demokratik hakkı olan grev, iş bırakma gibi bir eyleme dahi tahammül edemeyen belediye başkanlarımız var. Kendilerini demokrat olarak ilan edenler, demokrasi havariliği yapanlar, şube başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Demokrasi havariliğinden bahsedenler, aslında demokrasiyi içine sindiremeyen tiplerdir. Kendilerini demokrat ilan edip kendilerine yapılan bir eylemi suç unsuru olarak görüyorlarsa, televizyonlara çıkıp İstanbul Sözleşmesi’nden bahsetmeyecekler, işçi direnişlerinde kolluk kuvvetlerinin müdahalesi için ‘faşizan bir saldırı’ demeyecekler. Önce kendileri demokrat olacaklar, sonra demokrasi havariliği yapacaklar. Bu yapılan suç duyurusunu kendilerine kara bir leke olarak iade ediyoruz. Her televizyon programına çıktığında, ‘Bunun arkasında bir şeyler var, bizimle uğraşıyorlar’ hikayesi var. Bugün memur sendikasıyla da işçi sendikasıyla da aynı hikaye yaşanıyor. Oysa eylem, işçi sınıfının en demokratik hakkıdır. Bunlara karşı durarak, bunları yok sayarak eylem yapmayı baskı altına aldığınızda AKP iktidarının istediği sessiz, biat etmiş toplumu oluşturuyorsunuz. Her gün AKP’nin yargısına laf ederken kendinize yapılan bir eylemde AKP yargısına sığınıyorsanız biz sizin demokratlığınızı tartışırız” diye konuştu.

ALACAKLAR BİR YILDIR ÖDENMİYOR

Basın açıklaması metnini okuyan Genel-İŞ Sendikası İzmir 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ise bir yılı aşkın süredir Karşıyaka Belediyesi ile maaş ve Toplu İş Sözleşmesinden doğan alacak krizi yaşandığını söyledi. Gümüştekin, "Bu durumu defalarca yaptığımız basın açıklamalarıyla, iş bırakma eylemleriyle , basına verdiğimiz demeçlerle ve dağıttığımız bildirilerle kamuoyuyla paylaştık. Karşıyaka Belediyesinde Kent A.Ş ve Personel A.Ş olarak iki şirket bulunmaktadır. Geçen sene Haziran ve Temmuz aylarında yapmış olduğumuz Toplu İş Sözleşmelerinden sonra meydana gelen Toplu İş Sözleşmesi alacakları 1 yıl geçmesine rağmen halen ödenmemiştir. Ayrıca, Kent A.Ş’ de ki üyelerimizin 2021 yılından kalan ve halen alamadıkları ikramiyeleri bulunmaktadır. Geriye dönük alacaklarımızın ödenmemesine bir de maaşların 2-3-5 hatta 8 taksitle ödenmesi ya da geç ödenmesi üyelerimizi çıkmaza sokmuştur" dedi.



SAVCILIĞA SUÇ DUYUYURUSUNA TEPKİ



21 Şubat tarihinde gerçekeleşen bir saatlik iş bırakma eylemine ilişkin kendisi hakkında Karşıyaka Belediyesi tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu da kaydeden Gümüştekin, "Hepimizin bildiği gibi sendikalar işçilerin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek için kurulan kuruluşlardır. Buna istinaden DİSK/Genel-İş 8 nolu şube Yönetim Kurulu olarak bir çok kez basın açıklaması ile eylem ve etkinlik kararları almış bulunmaktayız. Yaptığımız eylemlerden bir tanesi 21 Şubat’ da yapılan iş bırakma eylemidir. Örnekköy Şantiyesinde üyelerimizin üretimden gelen gücünü kullanarak 1 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleşmiş saat 09:00’ da tüm üyelerimiz tekrar iş başı yapmıştır. İşçilerin maaşlarının ödenmemesine istinaden yapmış oldukları 1 saatlik demokratik iş bırakma eylemine tahammül edilmemesi Demokrasi açısından üzüntü verici bir tutumdur. 21 Şubat’ da yapılan eylem sonucunda 23 Şubat’ da TCK 113. Maddesine istinaden Kamu Kurum Faaliyetinin engellenmesi ve TCK 117. Maddesine istinaden İş ve Çalışma Hürriyetinin ihlali nedeniyle Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, DİSK/ Genel-iş Sendikası İzmir 8 Nolu Şube Başkanı hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. İşçilerin maaşları geciktiren, taksit taksit ödeyen , geriye dönük alacaklarını dahi ödemeyen belediye, anayasanın ilgili maddeleri, İLO sözleşmeleri ve anayasa mahkemesi kararı ile güvence altına alınan 1 saatlik protesto eylemini hak ihlali olarak görürken, işçilerin alacaklarını ödememeyi kendilerine hak olarak görmektedirler" diye konuştu.



"HAKLI DAVAMIZI SÜRDÜREEĞİZ"

İşçilerin Karşıyaka Belediyesi’nden alacakları hakkında da bilgi veren Gümüştekin, “Kent A.Ş’de 2021 yılından kalan iki tane ikramiye var. Kent A.Ş’de TİS’ten kaynaklı 1 adet geriye dönük alacak var. Personel A.Ş’de TİS’ten kaynaklı bir adet geriye dönük alacak var. Kent A.Ş’nin henüz maaşı yatmadı. Alacaklarımız ile ilgili eylemlerimizi sürdüreceğiz” dedi. Gümüştekin sözlerinin sonunda ise "AKP iktidarına ve ülkede ki tüm hukuksuzluğa karşı, işçilerin haklarını ve menfaatlerini korumak, ekonomik krizle boğuşan işçilerin sesini duyurmak, anayasal ve demokratik hakkı olan iş durdurma eylemi ile üretimden gelen gücünü kullanan, sendika ve sendika üyesi işçilere karşı alınan bu tavrı doğru bulmuyor, haklı davamızı sürdüreceğimizi buradan beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.