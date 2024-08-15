Karşıyaka Belediyesi, sendika kararı olmadan eylem yapan belediye şirketi Kent A.Ş'de çalışan 93 personelin iş akitlerini sonlandırdı. Bu karar, Cumhur İttifakı'nın meclis üyelerini harekete geçirdi. Başkan Yıldız Ünsal'a olağanüstü meclis toplantısı çağrısında bulunuldu.

Karşıyaka Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hasan Ünal, "Kent A.Ş'de görevli, 20-25 yıllık deneyime sahip 93 işçinin işten çıkarılması, üstelik 25/2 gibi 'yüz kızartıcı suçlar' maddesinden yapılması kabul edilemez. Bu, tazminat alamama ve aç kalma anlamına geliyor. Hak, hukuk ve adalet anlayışınıza yakışmıyor. Sosyal belediyecilik ilkeleri nerede?" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı meclis üyeleri, bu durumu protesto ederek Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep etti.