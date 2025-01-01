Basketbol Süper Ligi’nde mali sorunlarla mücadele eden Karşıyaka, FIBA aracılığıyla maaş ödemelerinin yapılmaması nedeniyle ihtar çeken yabancı oyuncuların krizini yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ihtar çektikten sonra Anadolu Efes deplasmanına gitmeyen Jerry Boutsiele’nin takımdan ayrılmasının ardından, forvet Damien Jefferson da sözleşmesini tek taraflı feshederek Karşıyaka’ya veda etti.

27 yaşındaki Jefferson’un maaş ödemesi ihtar süresinin son gününde yapılmasına rağmen kulüpten ayrıldığı öğrenildi. Avrupa’da forma giymeme kararı alan oyuncunun, ülkesi ABD’de basketbol kariyerine devam etmek istediği belirtildi. Maaş ödemelerindeki gecikmelerin Jefferson’u psikolojik olarak olumsuz etkilediği ve bu nedenle ayrılma kararı aldığı bildirildi. Karşıyaka yönetimi, oyuncunun sözleşmesini feshetmesinin ardından hakkını aramak için FIBA’ya başvuracak.

Kadroda 4 Yabancı Kaldı

Boutsiele’nin Adriyatik Ligi takımlarından Dubai BC’ye transfer olmasının ardından, yeşil-kırmızılı ekibin kadrosunda McCollum, Russell, McDermott ve Webb olmak üzere yalnızca 4 yabancı oyuncu kaldı. Takım, pazar günü lider Fenerbahçe Beko ile oynanacak kritik maç öncesinde yerli oyuncuların maaşlarını da ödemek için kaynak arayışına devam ediyor. Karşıyaka, sezon başından bu yana yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Maaş ödemelerini camianın önde gelen isimlerinin desteğiyle gerçekleştiren kulüp, bu desteğin sürmesi gerektiğini vurguluyor. Yabancı oyuncuların yaşadığı belirsizliklerin ardından takımın geleceği, yapılacak ödemelere ve camiadan sağlanacak katkıya bağlı görünüyor.