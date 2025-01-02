TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, sezonun ikinci yarısına evinde hazırlık yaparken önemli bir gelişme yaşandı. Kadro dışı kalan takım kaptanları Cenk Ahmet Alkılıç ve Onur Akbay, affedilerek takıma geri döndü. Her iki futbolcu, devre arasına kadar izinli olup, ilk yarının son iki maçında forma giymemişti.

Cenk Ahmet Alkılıç ve Onur Akbay takıma döndü

Karşıyaka'nın en tecrübeli iki futbolcusu olan sağ kanat oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç, ilk yarıda 11’te çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştı. Defansta yedek kalan Onur Akbay ise 4 maçta görev almıştı. İki kaptan, takımın ikinci yarı öncesi ilk antrenmanına katılacak ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacak.

Sportif Direktör Akteke’den açıklama

Karşıyaka Sportif Direktörü Ahmet Akteke, kaptanların affedilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Akteke, "Kaptanlarımız ilk antrenmanda takımla beraber olacaklar" diyerek, takımın şampiyonluk hedefine doğru ilerleyeceğini vurguladı. "Futbol, Karşıyaka'nın can damarı. Bu sezon şampiyonluğa olan hasrete son vereceğiz. Taraftarımızın da desteğiyle başaracağız" şeklinde konuştu.

Mali durum ve takımda yaşanan değişiklikler

Ara transfer döneminde, bazı futbolcuların kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle ayrılma talepleri gündeme geldi. Cenk Ahmet Alkılıç dahil 4 futbolcu, Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çekti. Bununla birlikte, Karşıyaka’nın Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin’in katkılarıyla teknik heyet ve personele maaş ödemeleri yapıldı. Ancak takım, halen ödeme bekliyor. Kulübe destek kampanyası da sürüyor.