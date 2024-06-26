TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatına başlayan Karşıyaka, üst üste iki önemli imzayla kanatlarını sağlama aldı.

İç transferde Enes Nalbantoğlu

Karşıyaka, iç transferde geçen sezon takımın en golcü ismi olan sol kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu'nun sözleşmesini 2 yıllığına uzattı. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, birçok kulüpten teklif alan Enes Nalbantoğlu'nu takımda tutmayı başardı. 29 yaşındaki Enes, geçen sezon Karşıyaka formasıyla 13 gol atarak takımın en skorer oyuncusu olmuştu.

Dış transferde Ali Sinan Gayla

Dış transferde ise Karaköprü Belediyespor'la şampiyonluk yaşayan golcü sağ kanat Ali Sinan Gayla, Karşıyaka'ya imza attı. 28 yaşındaki Ali Sinan, Karaköprü'nün 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki şampiyonluğuna 13 golle katkı vermişti. Bu transferle Karşıyaka, kanat oyuncularında skorer özelliklere sahip isimleri kadrosuna kattı.

İleri uca yıldız golcü arayışı

Karşıyaka'da futbol şubesi, ileri uca yıldız golcü transferi için de görüşmelerini sürdürüyor. Takımın hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen Karşıyaka, bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam ediyor.