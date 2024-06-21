İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Demirköprü Mahallesi'nde, dün akşam saat 21.20 sıralarında şok edici bir olay yaşandı. 6189/2. Sokak'taki bir apartmanın önünde meydana gelen trajik olay, apartman sakinlerini ve mahalle halkını derinden üzdü.

Olayın fitilini, apartman yöneticisi Hüseyin Akıncı (38) ile apartman sakinlerinden D.E.A. (43) arasında başlayan bir anlaşmazlık ateşledi. Apartmanın önünde biriken molozlar nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede gergin bir atmosfere dönüştü. Molozların kaldırılmaması konusundaki anlaşmazlık, taraflar arasında daha önce de yaşanan ufak çaplı sürtüşmelerin bir devamı niteliğindeydi.

Tartışmanın hızla tırmandığı bir anda D.E.A, belinden çıkardığı tabancayı doğrultarak Hüseyin Akıncı'ya ateş etti. Akıncı, tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu boğazından ağır yaralandı. Olay yerinde kanlar içinde yığılan Akıncı, olayın ardından hemen çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Akıncı'yı özel bir hastaneye kaldırarak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdiler.

Cinayetin ardından suç aleti olarak kullanılan tabancayla birlikte olay yerinden kaçan D.E.A, bir süre sonra Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunda, silahı korkutmak amacıyla kullandığını, öldürme niyetinin olmadığını ve tabancanın kazara ateş aldığını iddia etti. Ancak polis, yapılan teknik inceleme sonucunda tabancanın kasıtlı olarak ateşlendiğine dair bulgulara ulaştı.

Olayın ardından ortaya çıkan bilgilere göre, D.E.A'nın Hüseyin Akıncı ile daha önce de apartman önündeki molozlar yüzünden tartıştığı ve bu konuda süregelen bir anlaşmazlığın bulunduğu belirtildi. Ancak her iki tarafın da tartışmanın bu kadar vahim bir sonuca yol açabileceğini tahmin etmemiş olmaları, olayın şiddetini ve trajedisini daha da derinleştirdi.

Karşıyaka'da yaşanan bu üzücü olay, apartman sakinleri ve mahalle halkı arasında büyük bir şok ve endişe yarattı. Molozların kaldırılması gibi basit bir konunun bu kadar vahim bir sonuca yol açması, toplumsal sorumlulukların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için gerekli önlemleri almak ve toplumsal uzlaşıyı sağlamak adına çalışmalarını sürdürmektedir.