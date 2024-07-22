TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Karşıyaka'da iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletlerin fiyatları belli oldu.

Yönetim, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşmaların sezonluk kombine bedellerini ucuz tuttu. Kombinelerin fiyatları maraton üst tribün 1000 TL, maraton alt 1500, numaralı alt 2500, VIP A ve C 6000, VIP B 10000 TL olarak belirlendi. Kombinelerin satış tarihleri ve detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi. Karşıyaka, Alsancak Stadı'ndaki locaların satışından da gelir elde edecek.