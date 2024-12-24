İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, bu akşam saat 18.00’de gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesi yönetim krizini aşamadı. Yaklaşık 1,5 aydır yönetimsiz kalan kulüpte, aday bulunamazsa yönetimin kayyuma devredilme riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

Mehmet Karal listesini çekti

Kongre öncesi divan kuruluna listesini veren tek isim olan Mehmet Karal, yaşanan son dakika krizleri nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu. Karal’ın listesinde yer alması beklenen isimlerden Mustafa Taşova, Ayhan Gültekin ve Osman Dal son anda listeden ayrılırken, Yener Eyüboğlu ise adının habersiz bir şekilde listeye yazıldığını açıkladı.

Liste krizinin ardından, listedeki 10 ismin kulübe üye olmadıkları gerekçesiyle divan kurulu tarafından reddedildiği öğrenildi. Üye olmayan bu isimlerin, Gençlik Spor Bakanlığı DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) kaydına eklenemediği belirtildi.

Üyelik onayları yapılamadı

Karal’ın daha önce 6 kişinin üyelik başvurularını yaptığı, ancak yönetimin düşmesi nedeniyle üyeliklerin onaylanmadığı ifade edildi. Üyelik krizini çözmek için uğraş veren Mehmet Karal, sorunu çözemediğini ve çok yıprandığını belirterek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Karal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Camiayı bir araya getirmek için çok çaba sarf ettim. Ancak son anda ortaya çıkan krizler ve kulübün vergi borcu nedeniyle yönetime girmeyi düşünen arkadaşlarımız korkutuldu. Üyelik sorunlarını çözmek için uğraştım ama sonuç alamadım. Bu süreç beni çok yıprattı."

Mutlu Altuğ ve eski başkanlar harekete geçti

Kongre öncesinde Karşıyaka’da gözler, eski başkanlardan Mutlu Altuğ ve ekibine çevrildi. Dün adaylık hazırlıkları yapan ancak Mehmet Karal’ın adaylığını açıklaması üzerine geri adım atan Altuğ ve ekibinin, yeni bir liste oluşturmak için harekete geçtiği öğrenildi. Eski başkanlardan İlker Ergüllü ile Altuğ’un kongre öncesi kritik görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Kayyum riski kapıda

Karşıyaka’nın içinde bulunduğu kriz nedeniyle yönetim bulunamazsa, kulübün kayyuma devredilme riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor. Ancak divan kurulunun bu riski ortadan kaldırmak için geçici bir yönetim listesi hazırlama ihtimali üzerinde duruluyor.

Basketbol takımı tehlikede

Bu süreçte kulübün basketbol takımının sponsorluk desteğinden yoksun kalması ve vergi borçları nedeniyle dağılma riskiyle karşı karşıya olduğu da dile getirildi.