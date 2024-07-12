Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yargılanan L.T.'ye verilen 3 ay 22 gün hapis cezası, 6 bin 720 lira adli para cezasına çevrildi.

Mahkeme süreci ve karar

Davaya taraf avukatlar katılırken, ölen köpeğin sahibi Sibel Gedik ve sanık L.T. duruşmada yer almadı. Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılması talebini yineledi. Mahkeme, sanığı önce 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak cezada indirim uygulayan mahkeme, bu cezayı 3 ay 22 güne düşürdü ve ardından adli para cezasına çevirdi.

Olayın detayları

7 Temmuz 2023 tarihinde Bostanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sibel Gedik, doğuştan arka ayaklarında sorun bulunan Amerikan Akita cinsi köpeği "Haki" ile alışverişe gittiği sırada, Haki başka bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında kafeden çıkan L.T., Haki'ye tekme atarak köpeğin ölümüne sebep oldu. Gedik'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, L.T. hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı ve mahkeme tarafından kabul edilerek yargılama başladı.