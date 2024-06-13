Belediye ekipleri, ilçe genelindeki camilerde dezenfeksiyon çalışmaları yaparken, fırınlar ve tatlı üretim ve satış noktalarında da sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Hijyen öncelikli

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Ünsal, "Vatandaşlarımızın bayramda hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmesi için tüm camilerimizi dezenfekte ediyoruz." dedi.

Gıda işletmeleri mercek altında

Bayram dolayısıyla gıda işletmelerinde yoğunluk yaşanması nedeniyle, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ruhsat, fiyat etiketi, ürün saklama şartları, temizlik ve hijyen gibi konularda detaylı incelemeler yapıyor. Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

Örnekköy kurban satış ve kesim alanı da hazır

Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda da hijyen ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Alan, bayram boyunca titizlikle kontrol edilecek ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterilecek.

Başkan Ünsal'dan Bayram mesajı

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Toplum sağlığı ve huzurunu güvence altına almak için bayram boyunca alarmda olacağız. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyor, bayram sevincinin yaşamlarımızdan hiç eksilmemesini diliyorum." dedi.