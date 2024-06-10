Karşıyaka Belediyesi, 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi Örnekköy Kurban Satış ve Kesim Yeri'ni hazır hale getirdi. Sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla alan titizlikle temizlendi ve ilaçlandı. Tüm kurbanlıklar muayeneden geçirildi ve hayvan sahiplerinin belgeleri kontrol edildi.

Belediye, bayram süresince nöbetçi ekipleriyle alarmda olacak. Bu ekipler, halkın huzuru için çalışırken aynı zamanda kurbanlık satış ve kesim işlemlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaklar. Denetim, temizlik ve atık toplama çalışmaları düzenli olarak sürdürülecek.

Belediye Başkanı Ünsal'dan Açıklama

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Karşıyakamızda Kurban Bayramı'nın hiçbir sıkıntı yaşanmadan, huzurla geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Nöbetçi ekiplerimiz her gün alanda görev başında olacak. Sağlık, huzur ve düzeni korumak için gereken tüm hizmetleri eksiksiz şekilde gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.