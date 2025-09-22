Karşıyaka Belediyesi'ndeki maaş ödemeleri yapılmadığı için Genel İş sendikası üyesi işçiler iş bıraktı. Sendika, verilen ödeme takvimine uyulmadığı için süresiz iş bırakma kararı aldı.

Sendika iş bıraktı

Karşıyaka Belediyesi'nde maaşlarının ödenmemesi nedeniyle Genel İş sendikası üyesi işçiler iş bırakma eylemi başlattı. Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Belediyesi, ödeme takvimi vererek işçilere maaşlarını ödemeyi vaat etmişti, ancak verilen söz yerine getirilmedi. Bunun üzerine Genel İş sendikası, süresiz iş bırakma kararı alarak eyleme geçti.

“Karşıyaka emekçisi nefes alamıyor”

İş bırakma eylemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Genel İş İzmir 10 Nolu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, KENT AŞ işçilerinin şu anda en ciddi şekilde mağdur olduğunu ifade etti. Akdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

“KENT AŞ emekçisi arkadaşlarımız artık inanın ki nefes alamıyor. Bugün gelinen noktada KENT AŞ’de çalışan arkadaşlarımız için burada mücadele başlatmış bulunuyoruz. KENT AŞ ya da Personel AŞ emekçisi ayırt etmeksizin çözüm istiyoruz.”

Akdoğan, belediye yönetiminin çözüm odaklı bir yaklaşım sergilememesi durumunda, eylemlerin devam edeceğini belirtti ve Karşıyaka halkını işçilerin yanında olmaya davet etti.

"Karşıyaka Belediyesi emekçileri zor durumda"

Akdoğan, Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan emekçilerin son birkaç yıl boyunca maaşlarını düzenli alamadıklarını ve son 5 aydır maaş alamadıklarını belirterek, "Karşıyaka Belediyesi emekçileri ekonomik şiddete maruz bırakılmaktadır" ifadesini kullandı. Akdoğan, belediye çalışanlarının bir yıl boyunca imzalanan toplu iş sözleşmesi farklarını dahi alamadıklarını ve borçlarını ödeyemediklerini vurguladı.

Sendikanın eylemleri sürüyor

Genel İş sendikası, Karşıyaka Belediyesi emekçilerinin haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Sendika, belediye yönetiminin kendilerine çözüm önerisi sunmadığı sürece, işçilerin maaşlarının ödenmesi için her türlü mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.