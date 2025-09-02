Karşıyaka Belediyesi Eylül Ayı Meclisi’nde MHP’li Özgür Solmaz istifa etti. Oturumda Başkan Yıldız Ünsal ile AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal arasında tartışma çıktı.

İzmir’in Karşıyaka Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclisi’nin ilk oturumunda, MHP’li Meclis Üyesi Özgür Solmaz’ın istifa kararı gündeme damga vurdu. Oturumda istifanın ardından Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

MHP’li Özgür Solmaz istifa etti

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Özgür Solmaz’ın 26 Ağustos’ta belediyeye sunduğu dilekçeyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ünsal, “Burada bir tiyatro oynanmıştı. MHP İlçe Başkanı’na gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum” dedi.

Mecliste polemik yaşandı

Ünsal’ın sözleri üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal, istifanın resmi süreçlerine ilişkin sorular yöneltti. Ünal, “Ortada bir tiyatro varsa bu tiyatronun bir parçası olduğunuz için sizi tebrik ediyorum” ifadesini kullandı. Başkan Ünsal ise, “Ben tiyatrocu değilim, bu konunun sizinle ilgisi yok. Partilileri gereğini yapmış, ben de teşekkür ettim” diyerek yanıt verdi.

İstifanın perde arkası

Özgür Solmaz’ın Cumhur İttifakı kapsamında MHP’den gelip AK Parti listelerinden meclise girdiği biliniyor. İstifanın, Solmaz ile MHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı iddia edildi.

Geçmişte yaşanan tartışmalar

Solmaz, Mayıs ayında Başkan Ünsal’a yönelik suçlamalarda bulunmuş, Ünsal ise iddiaları reddederek yargıya başvurmuştu.

Gündemdeki diğer kararlar

Meclis toplantısında ayrıca Mehmet Emrah Saydam’ın Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne atandığı ve Soğukkuyu Mahallesi’ndeki 254,81 metrekarelik bir taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devri önerisinin komisyonlara havale edildiği duyuruldu.