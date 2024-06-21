Apartman önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle başlayan tartışma, bina yöneticisinin öldürülmesiyle sonuçlandı.

Tartışma büyüdü

Dün akşam saat 21.20 sıralarında Demirköprü Mahallesi 6189/2 Sokak'ta yaşanan olayda, bina yöneticisi Hüseyin Akıncı (38) ve apartman sakini D.E.A. (43) arasında apartman önündeki molozların kaldırılmaması konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, D.E.A. yanında bulundurduğu tabancayla Akıncı'ya ateş etti. Boğazından vurulan Akıncı kanlar içinde yere yığılırken, D.E.A. olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Akıncı, durumunun ağır olması nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Akıncı hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi D.E.A., olaydan kısa bir süre sonra suç aleti tabanca ile birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.