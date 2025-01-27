Basketbol Süper Ligi'nde zor günler geçiren Karşıyaka, bir oyuncu ayrılığıyla daha karşı karşıya. Maddi sıkıntılar yaşayan kulüpte, son maçta forma giymeyen pivot Muhsin Yaşar'ın Bursaspor’a transfer olacağı iddia ediliyor.

Muhsin Yaşar, Bursaspor’a gitmek üzere

Bu sezon başında Karşıyaka'ya imza atan 29 yaşındaki Muhsin Yaşar, altyapısından yetiştiği Tofaş ve Yalovaspor’un da ilgisini çekiyor. Ancak deneyimli pivotun Bursaspor’a gitme kararı aldığı öğrenildi. Muhsin, kariyerinde Tofaş, Gaziantep Basketbol ve Darüşşafaka gibi önemli kulüplerde forma giydi.

Fatts Russell için transfer iddiaları gündemden düşmüyor

Karşıyaka'nın bir diğer gündem maddesi ise yıldız oyuncu Fatts Russell. İsmi Barcelona ile anılan Russell’a Virtus Bologna’nın da talip olduğu belirtiliyor. Ancak şu ana kadar taraflar arasında bir anlaşma sağlanamadı.