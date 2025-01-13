TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un iddialı ekiplerinden Karşıyaka'da, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay dönemi son buldu. Yeşil-kırmızılı ekip, 19 Ocak'ta oynanacak olan Kırşehir FK deplasmanına giderken, Akçay haber vermeden tesislerden ayrıldı ve memleketi Trabzon’a döndü. Teknik direktör, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılma kararı aldığını bildirdi.

Akçay’ın sözleşmesinde, kendi isteğiyle ayrılması durumunda kulübe 1 milyon TL tazminat ödeyeceği bir madde yer alıyor. Karşıyaka yönetimi, Akçay’ın antrenmana çıkmadığını noter kanalıyla tespit ettirecek ve resmi olarak yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü açıklayacak. Akçay yönetimindeki Karşıyaka, sezonun ilk yarısında 7 galibiyetle namağlup liderlik serisi yakalamıştı, ancak kulübün içinde bulunduğu zorluklarla düşüş yaşayıp devreyi 28 puanla 3. sırada tamamlamıştı.

Karşıyaka Spor Kulübü’nde, 24 Aralık’taki olağanüstü kongrede göreve gelen yeni yönetim, görev dağılımını gerçekleştirdi. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne üyelerin sicil kayıtları geçtiğimiz cuma günü teslim edilerek yönetim tescillendi. Başkan İlker Ergüllü başkanlığındaki yeni yönetimde, Mutlu Altuğ başkanvekili, Tolga Üner sayman, Onur Keleş ise genel sekreter olarak görev aldı.

Başkan İlker Ergüllü, daha önce kamu borçları nedeniyle yöneticilerin noter kanalıyla imza yetkisi almayacağını belirtmişti. Bu doğrultuda, mali işlemlerle ilgili Mutlu Altuğ, Aygün Cicibaş ve Tolga Üner yetki alırken, idari işler için de Mutlu Altuğ, Aygün Cicibaş, Tolga Üner ve Onur Keleş’e tek imza yetkisi verildi. Şu an için futboldan Ayhan Gültekin, voleyboldan ise Onur Güner sorumlu olacak. Kulüpte şube yönetimlerinin ise henüz netleşmediği bildirildi.

Kaynak: DHA